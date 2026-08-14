Гипермаркет «Галактика» загорелся в ДНР после удара ВСУ, есть раненые

В Енакиеве в ДНР после удара украинских беспилотников загорелся большой строительный гипермаркет «Галактика», ранения получили двое охранников. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Огонь вспыхнул в каркасном здании из металлоконструкций и быстро распространился на всю территорию торгового центра. По данным МЧС, пламя охватило порядка восьми тысяч квадратных метров — всю площадь гипермаркета. Ранения получили двое работавших в ночь на 14 августа сотрудников охраны.

«Двое пострадавших, их забрали в больницу. Это охранники центра», — сообщил замглавы администрации Енакиева Сергей Божик.

В МЧС также уточнили, что пожарные начали работать на объекте ещё 13 августа в 22:15, а справиться с открытым огнём удалось только на следующий день, в 17:16. На тушение ушло около 19 часов.

К ликвидации возгорания привлекли 92 человека и 19 единиц техники. По словам спасателей, выезд состоялся по повышенному рангу № 4, а работу осложняла угроза повторных ударов украинских дронов.

Ранее из-за атаки беспилотников загорелись два склада крупной компании в Воронежской области. Как сообщил губернатор Александр Гусев, на одном из объектов огонь удалось локализовать на 16 тысячах квадратных метров, а на другом площадь возгорания достигла 20 тысяч квадратных метров. Ночью силы ПВО сбили над Воронежем и пятью районами области пятнадцать беспилотников.