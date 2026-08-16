В Домодедово обрушился склад площадью 56 тысяч квадратов после атаки БПЛА

В Домодедово после ночной атаки дронов ВСУ обрушился склад площадью 56 тыс. кв. м. Как сообщила глава округа Евгения Хрусталёва, пожар на территории ПЛК «Северное Домодедово» локализован, дальнейшего распространения огня нет.

«На территории ПЛК «Северное Домодедово» (зелёные склады) произошло возгорание. Распространение огня локализовано, угрозы дальнейшего распространения нет. Зафиксировано обрушение склада на площади 56 тыс. кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По информации Хрусталёвой, на месте происшествия задействовано 78 специалистов и 22 единицы специальной техники. На данный момент зафиксированы повреждения имущества по 21 адресу: зафиксированы разрушения остекления, кровель, фасадов зданий и транспортных средств. Пострадавших среди населения нет. Экстренные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Минувшей ночью Московская область пережила одну из наиболее масштабных атак беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 187 вражеских объектов.