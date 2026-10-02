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Опубликовано 2 октября, 12:12

В Туапсе обломки БПЛА повредили инфраструктуру предприятия

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Обломки беспилотника обнаружили в Туапсинском округе. Незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работают оперативные и специальные службы. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

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Восемь сотрудников МЧС пострадали при повторной атаке БПЛА в Донецке

Ранее Краснодарский край неоднократно подвергался атакам беспилотников. Так, в ночь на 28 сентября после падения обломков БПЛА пожары возникли на трёх объектах гражданской инфраструктуры в Динском, Павловском и Красноармейском районах, при этом люди не пострадали. За два дня до этого в Северском районе фрагменты дронов повредили жилой дом и вызвали возгорания на территориях двух предприятий: погибли три человека, ещё двое получили ранения, без электричества временно остались около 26 тысяч жителей. В середине сентября после падения обломков беспилотника пожар также произошёл на одном из предприятий Новороссийска.

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Никита Никонов
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