В Туапсе обломки БПЛА повредили инфраструктуру предприятия

Ранее Краснодарский край неоднократно подвергался атакам беспилотников. Так, в ночь на 28 сентября после падения обломков БПЛА пожары возникли на трёх объектах гражданской инфраструктуры в Динском, Павловском и Красноармейском районах, при этом люди не пострадали. За два дня до этого в Северском районе фрагменты дронов повредили жилой дом и вызвали возгорания на территориях двух предприятий: погибли три человека, ещё двое получили ранения, без электричества временно остались около 26 тысяч жителей. В середине сентября после падения обломков беспилотника пожар также произошёл на одном из предприятий Новороссийска.