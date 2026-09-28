На Кубани после налёта украинских дронов загорелись три предприятия
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Сразу на трёх объектах гражданской инфраструктуры Краснодарского края вспыхнули пожары после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
По данным властей, фрагменты сбитых аппаратов упали на территории предприятий в Динском, Павловском и Красноармейском районах. Возгорания стали последствием детонации и падения обломков БПЛА.
Никто из людей не пострадал. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы, которые ликвидируют последствия ночной атаки.
Ранее Life.ru сообщал о пожарах сразу на двух предприятиях Северского района Краснодарского края после падения обломков БПЛА. Тогда также был повреждён жилой дом, а на местах работали экстренные службы.
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