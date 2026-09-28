На Кубани после налёта украинских дронов загорелись три предприятия

Сразу на трёх объектах гражданской инфраструктуры Краснодарского края вспыхнули пожары после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По данным властей, фрагменты сбитых аппаратов упали на территории предприятий в Динском, Павловском и Красноармейском районах. Возгорания стали последствием детонации и падения обломков БПЛА.

Никто из людей не пострадал. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы, которые ликвидируют последствия ночной атаки.

Ранее Life.ru сообщал о пожарах сразу на двух предприятиях Северского района Краснодарского края после падения обломков БПЛА. Тогда также был повреждён жилой дом, а на местах работали экстренные службы.