Сразу несколько районов Воронежской области оказались под угрозой атаки БПЛА ВСУ

Сразу в нескольких районах Воронежской области в ночь на 28 сентября объявляли тревогу из-за угрозы непосредственного удара беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Системы оповещения включались в Россошанском, Лискинском и Острогожском районах, а также в Нововоронеже. Кроме того, предупреждения действовали в Борисоглебске и Воронежской агломерации.

К утру непосредственную угрозу в муниципалитетах отменили. О пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Ранее ракетную опасность объявляли в Липецкой и Калужской областях. Об этом сообщили губернаторы Игорь Артамонов и Владислав Шапша. Артамонов уточнил, что сигнал распространялся на всю Липецкую область. Жителям регионов при подобных предупреждениях рекомендуют отойти от окон и находиться в помещениях, отделённых от улицы двумя стенами. Власти также призывают следить за официальными сообщениями до отмены сигнала.