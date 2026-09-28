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Регион
Опубликовано 28 сентября, 01:53

В Липецкой и Калужской областях объявляли ракетную опасность 28 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Ракетную опасность объявляли в Липецкой и Калужской областях. Об этом сообщили губернаторы Игорь Артамонов и Владислав Шапша.

Артамонов уточнил, что сигнал распространялся на всю Липецкую область.

О ракетной опасности также сообщил глава Калужской области Владислав Шапша. Жителям регионов при подобных предупреждениях рекомендуют отойти от окон и находиться в помещениях, отделённых от улицы двумя стенами. Власти также призывают следить за официальными сообщениями до отмены сигнала.

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Ранее женщина погибла после атаки ВСУ на село Берёзовка Борисовского округа Белгородской области. Она получила тяжёлые ранения при детонации взрывного устройства на территории домовладения. Пострадавшую доставили в Борисовскую центральную районную больницу, однако врачи не смогли её спасти. В результате взрыва также получили повреждения кровля и входная группа дома. В тот же день власти сообщали об атаках и в других населённых пунктах региона, где пострадали здания, автомобили и объект инфраструктуры.

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Антон Голыбин
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