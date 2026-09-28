В Липецкой и Калужской областях объявляли ракетную опасность 28 сентября

Ракетную опасность объявляли в Липецкой и Калужской областях. Об этом сообщили губернаторы Игорь Артамонов и Владислав Шапша.

Артамонов уточнил, что сигнал распространялся на всю Липецкую область.

О ракетной опасности также сообщил глава Калужской области Владислав Шапша. Жителям регионов при подобных предупреждениях рекомендуют отойти от окон и находиться в помещениях, отделённых от улицы двумя стенами. Власти также призывают следить за официальными сообщениями до отмены сигнала.

Ранее женщина погибла после атаки ВСУ на село Берёзовка Борисовского округа Белгородской области. Она получила тяжёлые ранения при детонации взрывного устройства на территории домовладения. Пострадавшую доставили в Борисовскую центральную районную больницу, однако врачи не смогли её спасти. В результате взрыва также получили повреждения кровля и входная группа дома. В тот же день власти сообщали об атаках и в других населённых пунктах региона, где пострадали здания, автомобили и объект инфраструктуры.