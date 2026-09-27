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Регион
Опубликовано 27 сентября, 13:19

Женщина погибла при атаке ВСУ на село Берёзовка под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирная жительница погибла после атаки ВСУ на село Берёзовка Борисовского округа Белгородской области. Женщина получила тяжёлые ранения при детонации взрывного устройства на территории домовладения, сообщил региональный оперативный штаб.

Пострадавшую доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Медики пытались спасти женщину, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В результате взрыва также повреждены кровля и входная группа дома.

Атаки зафиксированы и в других населённых пунктах региона. В Белгороде после удара беспилотника повреждены кровля и остекление неэксплуатируемого административного здания, окна трёх частных домов и автомобиль.

В Красной Яруге FPV-дрон повредил инфраструктурный объект. В Головчино беспилотник ударил по грузовику, повредив кабину, а в Грайвороне после взрыва дрона пострадал автомобиль.

В Белгородской области две женщины пострадали при ударе дрона ВСУ по машине
В Белгородской области две женщины пострадали при ударе дрона ВСУ по машине

В селе Смородино беспилотник сдетонировал во дворе частного дома и пробил крышу. Повреждения также зафиксированы после атак дронов в Валуйках и Шебекине.

Накануне утром сообщалось, что один человек погиб и трое ранены при ударах ВСУ по Белгородской области. Жертвой атаки стал мужчина, находившийся на предприятии в селе Санково Грайворонского округа.

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Никита Никонов
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