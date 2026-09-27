Женщина погибла при атаке ВСУ на село Берёзовка под Белгородом

Мирная жительница погибла после атаки ВСУ на село Берёзовка Борисовского округа Белгородской области. Женщина получила тяжёлые ранения при детонации взрывного устройства на территории домовладения, сообщил региональный оперативный штаб.

Пострадавшую доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Медики пытались спасти женщину, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В результате взрыва также повреждены кровля и входная группа дома.

Атаки зафиксированы и в других населённых пунктах региона. В Белгороде после удара беспилотника повреждены кровля и остекление неэксплуатируемого административного здания, окна трёх частных домов и автомобиль.

В Красной Яруге FPV-дрон повредил инфраструктурный объект. В Головчино беспилотник ударил по грузовику, повредив кабину, а в Грайвороне после взрыва дрона пострадал автомобиль.

В селе Смородино беспилотник сдетонировал во дворе частного дома и пробил крышу. Повреждения также зафиксированы после атак дронов в Валуйках и Шебекине.

Накануне утром сообщалось, что один человек погиб и трое ранены при ударах ВСУ по Белгородской области. Жертвой атаки стал мужчина, находившийся на предприятии в селе Санково Грайворонского округа.