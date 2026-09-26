В Белгородской области две женщины пострадали при ударе дрона ВСУ по машине

В Борисовском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего пострадали две местные жительницы. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Инцидент произошёл неподалёку от села Беленькое. После удара обе женщины самостоятельно добрались до районной больницы, где врачи диагностировали у них акубаротравмы. Пострадавшим оказали необходимую помощь и отпустили домой, а транспортное средство получило повреждения.

Ещё одна машина попала под атаку в Белянке, однако там обошлось без раненых. В Шебекино дрон взорвался на территории предприятия, повредив хозяйственную постройку, навес и ограждение. Кроме того, последствия ударов зафиксированы в Новой Таволжанке и Глотово, где пострадали два частных дома.

Ранее Life.ru сообщал, что в Борисовском округе при ударе FPV-дрона по автомобилю погибли супруги. Трагедия произошла 25 сентября в селе Зозули. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных ранений. Региональные власти выразили соболезнования их родным и близким.