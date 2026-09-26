1 человек погиб и 3 ранены при ударах ВСУ по машине и предприятию под Белгородом
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Мирный житель погиб, ещё трое получили ранения при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В селе Санково Грайворонского округа взрывное устройство сбросили на территорию предприятия. Находившийся там мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.
Ещё один житель пострадал в Грайвороне. В результате удара дрона у него диагностировали осколочные ранения головы и спины. После оказания помощи в районной больнице мужчину отпустили домой.
В селе Сурково Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль с супружеской парой. Мужчина и женщина получили осколочные ранения локтевого сустава и голени. Бойцы самообороны доставили их в местную ЦРБ.
Кроме того, в Головчине беспилотник повредил машину, окна, фасад и ограждение частного дома. В селе Ясные Зори после удара по многоквартирному зданию оказались повреждены окна и балконы.
Накануне в Волоконовском округе украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель погиб на месте, ещё одного мужчину госпитализировали с множественными осколочными ранениями.
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