Шесть мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Шесть мирных жителей пострадали в результате серии атак беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Ракитянском округе дрон ударил по пожарному автомобилю возле посёлка Сумовский, после чего сотруднику МЧС диагностировали акубаротравму. Ещё один мужчина получил аналогичную рану при детонации БПЛА на трассе Ракитное — Белгород. Оба продолжат лечение амбулаторно после оказания необходимой помощи.

В Грайвороне женщина получила осколочное ранение руки после удара FPV-дрона по многоквартирному дому. Её доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В самом городе также пострадали фасад и остекление жилого здания, объект инфраструктуры и административное строение.

Ещё последствия были зафиксированы в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Один мужчина получил осколочные ранения рук, ног и живота после попадания беспилотника в частный дом. Другого пострадавшего с повреждениями головы, бёдер, грудной клетки и живота доставили в районную больницу в тяжёлом состоянии.

Ещё один человек был ранен в Шебекине после атаки на коммерческий объект. Медики диагностировали у него осколочное повреждение голени, после чего пациента отпустили на амбулаторное лечение. В Нежеголи удар пришёлся по объекту инфраструктуры, из-за чего часть жителей временно осталась без электричества.

Разрушения и повреждения также зафиксированы в Головчино, Глотово, Горе-Подол, Смородино, Купино, Тулянке, Казначеевке, Берёзовке, Весёлой Лопани и Отрадном. Под удары попали частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередачи и коммерческие объекты. В нескольких населённых пунктах после детонаций возникли возгорания.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате двух атак украинских беспилотников ранения получили мужчина и 17-летний подросток. Один из ударов пришёлся на село Ржевка Шебекинского округа. Там сдетонировал FPV-дрон. Местный житель получил осколочное ранение голени и самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. Ещё один беспилотник атаковал регион, в результате чего травмы получил 17-летний подросток.