При атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области погиб человек

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё один человек получил ранения. Удар пришёлся по грузовому автомобилю в районе посёлка Пятницкое Волоконовского округа, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, беспилотник атаковал транспорт ночью. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

«Выражаем соболезнования его родным и близким», — сообщили представители оперативного штаба Белгородской области.

Ещё один мужчина пострадал в результате атаки. Его доставили в Волоконовскую центральную районную больницу с множественными осколочными ранениями тела. После оказания необходимой помощи пациента планируют перевести в Валуйскую ЦРБ.

В результате удара также получил повреждения грузовой автомобиль. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Ульяновскую область пострадали восемь человек, среди них оказался ребёнок. Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь, а службы были переведены в режим повышенной готовности. После атаки в регионе продолжили работу экстренные службы и специалисты, оценивающие последствия удара.