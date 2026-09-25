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Регион
Опубликовано 25 сентября, 04:44

При атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области погиб человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё один человек получил ранения. Удар пришёлся по грузовому автомобилю в районе посёлка Пятницкое Волоконовского округа, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, беспилотник атаковал транспорт ночью. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

«Выражаем соболезнования его родным и близким», — сообщили представители оперативного штаба Белгородской области.

Ещё один мужчина пострадал в результате атаки. Его доставили в Волоконовскую центральную районную больницу с множественными осколочными ранениями тела. После оказания необходимой помощи пациента планируют перевести в Валуйскую ЦРБ.

В результате удара также получил повреждения грузовой автомобиль. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Ульяновскую область пострадали восемь человек, среди них оказался ребёнок. Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь, а службы были переведены в режим повышенной готовности. После атаки в регионе продолжили работу экстренные службы и специалисты, оценивающие последствия удара.

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Юния Ларсон
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