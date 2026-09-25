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Опубликовано 25 сентября, 02:55

БПЛА атаковали промышленный объект в Пермском крае

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Массированная атака беспилотников продолжается в Пермском крае. Один из промышленных объектов попал под удар. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«На территории края идёт массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налёт на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — написал Махонин в «Максе».

Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку. Экстренные и оперативные службы работают на месте происшествия.

Пермский край атакуют беспилотники, работает ПВО
Пермский край атакуют беспилотники, работает ПВО

Ранее сообщалось об атаках беспилотников на Воронежскую и Ульяновскую области. Жителей призывали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.

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Лия Мурадьян
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