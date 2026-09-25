ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Ульяновск и Воронеж

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Ульяновск и Воронежскую область. Об этом сообщили главы регионов, призвав жителей соблюдать меры безопасности.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что город подвергся крупной атаке БПЛА. По его словам, расчёты ПВО работают по воздушным целям.

«Уважаемые жители. На Ульяновск в настоящее время идёт крупная вражеская атака БПЛА. Работает ПВО. Соблюдайте меры безопасности, не подходите к окнам», — написал Русских в мессенджере «Макс».

Параллельно отражение атаки беспилотников продолжается в районе Воронежа. Губернатор Александр Гусев сообщил, что специалисты уточняют возможные последствия, а оперативные службы находятся на местах.

«В настоящее время идёт отражение атаки БПЛА на Воронеж и пригороды. Повреждения уточняются, на местах работают оперативные службы», — сообщил глава региона.

Жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков. Дополнительная информация о последствиях атаки будет опубликована после завершения работы экстренных служб.

Ранее Life.ru писал, что системы ПВО сбили десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что специалисты работают на местах падения обломков. Экстренные службы продолжают обследовать территории после отражения воздушной атаки.