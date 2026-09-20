Два-три метра до «Лютого»: В «Рубиконе» раскрыли возможности «Молнии-ПВО»

Российский дрон-перехватчик «Молния-ПВО» способен поражать крупный украинский беспилотник «Лютый» с дистанции двух-трёх метров. Об этом в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда» рассказал инструктор разведывательно-ударной группы центра «Рубикон» с позывным Бурый.

Для перехватчика разработали специальную осколочно-фугасную боевую часть ОФБЧ-08. По словам военного, её возможностей достаточно для поражения такого крупного воздушного объекта, как «Лютый».

«Эта штуковина вполне достаточна для «Лютого», чтобы его поразить с дистанции 2–3 метра», — рассказал Бурый в программе «Военная приёмка» телеканала «Звезда».

Инструктор добавил, что его расчёт выполняет около 20 запусков «Молний-ПВО» в сутки. В программе пояснили, что при применении боевой части цель поражается облаком осколков. Командир разведывательно-ударной группы «Рубикона» с позывным Енисей связал эффективность аппарата прежде всего с его скоростью.

«Данный летательный аппарат эффективный, его эффективность достигается за счёт скорости — то, чем и должен обладать БПЛА в классе зенитных дронов», — отметил он.

«Молния-ПВО» предназначена прежде всего для борьбы с беспилотниками самолётного типа. По данным, приведённым в «Военной приёмке», аппарат также может перехватывать тяжёлые коптеры типа «Баба-яга».

Ранее Life.ru подробно рассказывал о семействе беспилотников «Молния» и созданной на его базе версии «Молния-ПВО». Перехватчик разработан специально для борьбы с другими воздушными целями.