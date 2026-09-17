БПЛА «Молния»: характеристики, дальность, скорость и как работает российский дрон

Российский ударный БПЛА «Молния» снова оказался в центре внимания после появления кадров, на которых оператор ориентирует аппарат с помощью обычного магнитного компаса. Одновременно разработчики сообщили об испытательном полёте «Молнии-2» на 102 км. Life.ru собрал главное о семействе дронов: чем отличаются «Молния» и «Молния-2», какая у них дальность, скорость и полезная нагрузка и зачем беспилотнику настолько простая система навигации.

Что такое БПЛА «Молния»

«Молния» — российский ударный беспилотник самолётного типа. В отличие от привычного квадрокоптера, аппарат имеет крыло и по конструкции скорее напоминает небольшой самолёт. Такая схема позволяет лететь дальше и нести более тяжёлую полезную нагрузку.

Семейство используется в нескольких вариантах. Наиболее известны базовая «Молния» и более крупная двухдвигательная «Молния-2». В ходе развития платформу также приспосабливали для разведки, ретрансляции связи, перевозки небольших FPV-дронов и перехвата других беспилотников.

Точные характеристики разных модификаций могут отличаться: единого публичного технического паспорта всего семейства нет, а часть цифр приводится военными, разработчиками и СМИ для конкретных версий аппарата.

Характеристики БПЛА «Молния» и «Молния-2»

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По открытым данным, основные параметры выглядят так. В декабре 2025 года Минобороны РФ сообщало, что «Молния» предназначена для поражения целей на дистанции до 50 км. Для «Молнии-2» в открытых публикациях неоднократно называлась дальность порядка 60 км.

При этом возможности конкретного комплекса зависят не только от самого дрона, но и от наземной станции управления, связи и конфигурации оборудования.

Может ли «Молния-2» летать на 100 километров

В сентябре 2026 года появилась новая цифра. Научно-производственный центр «Сварог» сообщил ТАСС, что во время испытаний наземной станции НСУ 4.0 V2 лайт оператор «Молнии-2» преодолел дистанцию 102 км.

Но считать 102 км штатной дальностью любой «Молнии-2» пока некорректно. Речь шла об отдельном испытании комплекса с новой наземной станцией. Для серийных и ранее демонстрировавшихся вариантов в открытых источниках чаще указывалась дальность около 50–60 км.

Именно поэтому при поиске характеристик «Молнии-2» сейчас можно встретить сразу несколько разных цифр.

Зачем БПЛА «Молния» обычный механический компас

В середине сентября появились кадры с камеры беспилотника, на корпусе которого был закреплён обычный магнитный компас. Камера периодически поворачивалась вниз, позволяя оператору сверять направление движения аппарата.

Такое решение может использоваться как дополнительный ориентир, если спутниковая навигация работает нестабильно или подавляется средствами радиоэлектронной борьбы.

Сам по себе компас не превращает дрон в полностью автономный аппарат и не заменяет остальные системы управления. Он лишь позволяет оператору контролировать направление полёта без привязки к GPS или ГЛОНАСС.

Причём это решение не появилось внезапно 17 сентября: сообщения об использовании механического компаса на «Молниях» встречались и раньше. Новый всплеск интереса возник после публикации свежих кадров.

Что такое режим «Маска» на БПЛА «Молния»

Ещё одна модернизация семейства получила название «Маска». О её применении сообщалось летом 2026 года.

При включении режима объём передаваемой с беспилотника информации сокращается, а изображение для оператора значительно сужается. По сообщениям российских военных, это затрудняет определение точки запуска и маршрута аппарата при попытке перехвата его сигнала.

Перед заходом на цель оператор возвращается к обычному изображению.

При этом формулировки о полной «невидимости» или «неуязвимости» дрона следует воспринимать осторожно. Режим предназначен для усложнения обнаружения и перехвата данных, но сам по себе не делает аппарат гарантированно неуязвимым для всех средств противодействия.

Чем «Молния-2» отличается от обычной «Молнии»

Главное отличие — увеличенные возможности платформы.

«Молния-2» крупнее, получила двухдвигательную схему и может нести большую полезную нагрузку. Для неё также указывается большая дальность полёта.

Кроме того, именно «Молнию-2» неоднократно демонстрировали в необычных конфигурациях. Например, на корпусе аппарата размещали небольшой FPV-дрон. В таком варианте большая платформа может доставлять меньший беспилотник дальше от точки запуска и одновременно выполнять функции ретранслятора.

Больше о модификациях и характеристиках семейства «Молния» читайте в отдельном материале Life.ru.

Использовался ли на «Молнии-2» Starlink

В декабре 2025 года в открытых источниках появились фотографии «Молнии-2» с терминалом спутниковой связи Starlink. Life.ru тогда писал, что аппарат был замечен с антенной, закреплённой на корпусе.

В дальнейшем появлялись сообщения об использовании на российских беспилотниках и других вариантов связи. Поэтому наличие Starlink нельзя считать обязательной характеристикой каждой «Молнии-2»: конфигурация аппаратов меняется.

Что такое «Молния-ПВО»

Отдельное направление развития платформы — беспилотник-перехватчик.

Весной 2026 года сообщалось о создании мобильных подразделений, использующих радиолокационные станции и дроны «Молния-ПВО» для борьбы с другими беспилотниками.

То есть название «Молния» сегодня относится уже не только к ударному дрону. На базе концепции появились аппараты, выполняющие разные задачи — от удара и разведки до ретрансляции и перехвата воздушных целей.

Подробнее о «Молнии-ПВО» и других версиях беспилотника — в отдельном материале Life.ru.

Почему БПЛА «Молния» называют дешёвым дроном

Одна из ключевых особенностей концепции — сравнительно простая конструкция.

В открытых публикациях описывались корпуса из доступных материалов, электрические двигатели и использование массовой электроники. Это позволяет упростить производство по сравнению с более сложными барражирующими боеприпасами.

При этом оценивать конкретную стоимость аппарата сложно: разные версии имеют различное оборудование, связь, камеры, автопилот и полезную нагрузку. Поэтому встречающиеся в открытых источниках ценники нельзя автоматически распространять на всё семейство «Молний».

Главное о БПЛА «Молния»

«Молния» — семейство российских беспилотников самолётного типа, получившее несколько модификаций.

Базовая версия, по открытым данным, имеет дальность порядка 30 км и может нести несколько килограммов полезной нагрузки. Для «Молнии-2» чаще фигурирует дальность до 50–60 км и полезная нагрузка до 6 кг.

В сентябре 2026 года разработчики наземной станции управления сообщили об испытательном полёте «Молнии-2» на 102 км. Эта цифра относится к конкретному испытанию и пока не заменяет более распространённые характеристики серийных версий.

В последние месяцы также демонстрировались аппараты с механическим компасом, режимом «Маска», различными системами связи и возможностью переносить другой FPV-дрон. Это показывает, что конструкция платформы продолжает меняться.

Частые вопросы

Что такое БПЛА «Молния»? Это российский беспилотник самолётного типа, применяемый в ударных и других конфигурациях.

Какая дальность у «Молнии-2»? В открытых источниках обычно указывается порядка 50–60 км. В сентябре 2026 года разработчик наземной станции управления сообщил об отдельном испытательном полёте на 102 км.

Сколько груза несёт «Молния-2»? В открытых источниках для распространённых версий фигурирует полезная нагрузка до 6 кг.

Зачем «Молнии» механический компас? Он может служить дополнительным способом контроля курса, в том числе когда спутниковая навигация работает нестабильно.

Что такое «Маска» на БПЛА «Молния»? Так называют режим, который ограничивает передачу части данных и изображения, чтобы осложнить определение маршрута и точки запуска аппарата.