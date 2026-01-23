Российские военные начали получать обновлённый БПЛА «Молния»

Расчёты беспилотников Армии России начали получать новую модификацию БПЛА «Молния-2». Как сообщает телеграм-канал «Осведомитель», аппарат способен нести на себе FPV-дрон.

В верхней части корпуса появилась специальная площадка для крепления FPV-квадрокоптера. В такой конфигурации «Молния-2» может выступать в роли дрона-матки и ретранслятора, увеличивая дальность полёта и радиус применения камикадзе.

Официальных данных о характеристиках новой версии пока нет. Отмечается, что ранее в зоне спецоперации уже применялись более простые варианты «Молний», выполнявшие аналогичные задачи. Предполагается, что двухдвигательная платформа сохранила возможности разведки и может совмещать несколько функций в ходе боевого применения.

Ранее Life.ru сообщал, что оператор центра БПЛА «Рубикон» уничтожил боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это произошло в районе Новобахметьевова Донецкой Народной Республике.