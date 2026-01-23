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Опубликовано 23 января, 10:16

Появилось видео, как дроны РФ разгромили шедшую в контратаку пехоту ВСУ в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили контратакующую пехоту и технику ВСУ в районах Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в ДНР. Видео боевой работы за 22 января опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Группировка «Центр» уничтожила контратаку ВСУ под Красноармейском и Димитровом. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

На кадрах показано поражение живой силы противника, техники, позиций, тяжёлых беспилотников и средств связи. Один из эпизодов демонстрирует удар российского дрона по пикапу ВСУ, который двигался по дороге — автомобиль полностью сгорел после попадания. Также в ролике зафиксировано уничтожение тяжёлых дронов типа «Баба-яга», пункта управления БПЛА, миномёта и антенны связи украинских подразделений.

ВС РФ ответили массированными и групповыми ударами на атаки ВСУ по России
ВС РФ ответили массированными и групповыми ударами на атаки ВСУ по России

Ранее Life.ru писал, что российский «Краснополь» уничтожил бетонный бункер с диспетчерами БПЛА. Применение высокоточного боеприпаса привело к полному разрушению убежища. Оставшееся после удара огромное воронкообразное углубление свидетельствует об абсолютной ликвидации пункта управления.

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Полина Никифорова
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