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Опубликовано 23 января, 10:06
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Российский «Краснополь» уничтожил бетонный бункер с диспетчерами БПЛА

Группа артиллеристов вооружённых сил России, действовавших в составе подразделения «Запад», провела успешную операцию в Харьковской области. Их целью стал укреплённый объект, используемый командованием украинских сил для координации действий беспилотных аппаратов (БПЛА). Объект располагался недалеко от населённого пункта Шийковка и контролировал операции на участке фронта близ городов Купянск и Славянск.

Артиллерия России успешно ликвидировала важный центр управления беспилотниками. Видео © Медиа-ресурс «Изнанка»

Применение высокоточного боеприпаса «Краснополь» привело к полному разрушению убежища. Оставшееся после удара огромное воронкообразное углубление свидетельствует о полной ликвидации пункта управления.

Этот успех значительно снизил возможности противника эффективно управлять своими воздушными средствами разведки и поражения. Таким образом, удары российских военных помогли ослабить угрозу со стороны вражеских беспилотников, поддержавших наступательные усилия русских сил в данном секторе.

Появилось видео уничтожения установки HIMARS ВСУ, бившей по Брянской области
Появилось видео уничтожения установки HIMARS ВСУ, бившей по Брянской области

Ранее российские военные ликвидировали группу Вооружённых сил Украины, пытавшуюся эвакуировать повреждённую американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. После того как установка была выведена из строя, ВСУ предприняли попытку вывезти её в тыл на автобусе и автоприцепе. Группа сопровождения была уничтожена с применением ударных беспилотников.

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Оксана Попова
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