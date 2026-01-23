Группа артиллеристов вооружённых сил России, действовавших в составе подразделения «Запад», провела успешную операцию в Харьковской области. Их целью стал укреплённый объект, используемый командованием украинских сил для координации действий беспилотных аппаратов (БПЛА). Объект располагался недалеко от населённого пункта Шийковка и контролировал операции на участке фронта близ городов Купянск и Славянск.

Артиллерия России успешно ликвидировала важный центр управления беспилотниками. Видео © Медиа-ресурс «Изнанка»

Применение высокоточного боеприпаса «Краснополь» привело к полному разрушению убежища. Оставшееся после удара огромное воронкообразное углубление свидетельствует о полной ликвидации пункта управления.

Этот успех значительно снизил возможности противника эффективно управлять своими воздушными средствами разведки и поражения. Таким образом, удары российских военных помогли ослабить угрозу со стороны вражеских беспилотников, поддержавших наступательные усилия русских сил в данном секторе.

Ранее российские военные ликвидировали группу Вооружённых сил Украины, пытавшуюся эвакуировать повреждённую американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. После того как установка была выведена из строя, ВСУ предприняли попытку вывезти её в тыл на автобусе и автоприцепе. Группа сопровождения была уничтожена с применением ударных беспилотников.