Российские войска ликвидировали группу Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась эвакуировать повреждённую систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

По данным источника, после поражения установки ВСУ организовали транспортировку вооружения в тыл. Эвакуация осуществлялась на автобусе и автотрале. Ликвидация группы произошла с применением ударных беспилотников.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ организовали склад боеприпасов в подвале церкви в посёлке Старый Салтов Харьковской области. Подобные действия прямо запрещены международным гуманитарным правом, которое не допускает использования культовых сооружений в военных целях. Такие поступки квалифицируются как серьёзное нарушение.