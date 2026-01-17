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Опубликовано 17 января, 05:07

Российские военные ликвидировали группу ВСУ при вывозе повреждённой HIMARS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские войска ликвидировали группу Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась эвакуировать повреждённую систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

По данным источника, после поражения установки ВСУ организовали транспортировку вооружения в тыл. Эвакуация осуществлялась на автобусе и автотрале. Ликвидация группы произошла с применением ударных беспилотников.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ организовали склад боеприпасов в подвале церкви в посёлке Старый Салтов Харьковской области. Подобные действия прямо запрещены международным гуманитарным правом, которое не допускает использования культовых сооружений в военных целях. Такие поступки квалифицируются как серьёзное нарушение.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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