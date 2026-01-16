Вооружённые силы Украины организовали склад боеприпасов в подвале церкви в посёлке Старый Салтов Харьковской области. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк.

«Военнослужащие ВСУ заняли здание храма в населённом пункте Старый Салтов «Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»... с целью обустройства в его подвальных помещениях склада боеприпасов», — сказал он.

Замглавы администрации пояснил, что подобные действия прямо запрещены международным гуманитарным правом, которое не допускает использования культовых сооружений в военных целях. По его словам, такие поступки квалифицируются как серьёзное нарушение.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ превратили церковь на правом берегу Днепра в Херсонской области как место для запуска дронов. Военные РФ не смогли опуститься до уровня противника и нанести удар по святыни. Вместо этого, они решили действовать интеллектуально и создали условия, обрубающие все возможные поставки провизии, снарядов и БПЛА к вышеупомянутой точке.