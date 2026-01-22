Дрон «Рубикона» уничтожил РСЗО HIMARS в ДНР

Оператор центра БПЛА «Рубикон» уничтожил боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Новобахметьевова Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Удар был совершён в ночное время во время «свободной охоты».

«В тыловом районе противника был обнаружен пуск ракеты реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ американского производства. После продолжительного преследования цели оператор «Рубикона» <...> догнал и успешно поразил боевую машину противника», — сказано в сообщении.

Ранее в Белгородской области пострадал боец добровольческого отряда «Орлан». Во время боевого задания он попытался отбиться от украинского беспилотника, но получил ранения.