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Опубликовано 22 января, 11:48

Дрон «Рубикона» уничтожил РСЗО HIMARS в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Оператор центра БПЛА «Рубикон» уничтожил боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Новобахметьевова Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Удар был совершён в ночное время во время «свободной охоты».

«В тыловом районе противника был обнаружен пуск ракеты реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ американского производства. После продолжительного преследования цели оператор «Рубикона» <...> догнал и успешно поразил боевую машину противника», — сказано в сообщении.

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Матвей Константинов
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