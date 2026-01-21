Боец «Орлана» пострадал при отражении атаки дрона в Белгородской области
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В Белгородской области боец добровольческого отряда «Орлан» получил ранения в ходе боевого задания. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошёл в хуторе Екатериновка Волоконовского округа. Боец, чьё имя не называется, был ранен осколками при отражении атаки FPV-дрона. Пострадавшему оказали первую помощь прямо на месте.
Сослуживцы оперативно эвакуировали раненого и передали его бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки. Мужчину с травмами предплечья и бедра доставляют в центральную районную больницу города Валуйки.
Ранее Life.ru сообщал, что массированной атаке дронов ВСУ подвергся аул Новая Адыгея. Больше всего пострадал многоквартирный дом, где упавшие обломки БПЛА спровоцировали пожар. Полностью выгорели 15 автомобилей, пострадали несколько десятков мирных жителей. Помимо этого обломки сбитых дронов рухнули на территории Афипского НПЗ — там пострадали 13 человек, включая детей. В районе объявили режим ЧС муниципального уровня. Сегодня глава Адыгеи Марат Кумпилов уточнил, что от налёта в республике пострадали 12 домов.
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