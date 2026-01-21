Боец «Орлана» пострадал при отражении атаки дрона в Белгородской области

В Белгородской области боец добровольческого отряда «Орлан» получил ранения в ходе боевого задания. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в хуторе Екатериновка Волоконовского округа. Боец, чьё имя не называется, был ранен осколками при отражении атаки FPV-дрона. Пострадавшему оказали первую помощь прямо на месте.

Сослуживцы оперативно эвакуировали раненого и передали его бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки. Мужчину с травмами предплечья и бедра доставляют в центральную районную больницу города Валуйки.