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Опубликовано 20 января, 17:29

Два человека погибли в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

В селе Чаусы Погарского района Брянской области украинские дроны‑камикадзе атаковали гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать семьям необходимую материальную помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий атаки.

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ВСУ повредили ТЭС и подстанцию в Брянской области, часть районов обесточена

Ранее в городе Шебекино Белгородской области при целенаправленном ударе вражеского дрона погиб один мирный житель. Автомобиль жертвы полностью сгорел, оперативные службы продолжают устанавливать личность погибшего.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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