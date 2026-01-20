Два человека погибли в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

В селе Чаусы Погарского района Брянской области украинские дроны‑камикадзе атаковали гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать семьям необходимую материальную помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий атаки.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области при целенаправленном ударе вражеского дрона погиб один мирный житель. Автомобиль жертвы полностью сгорел, оперативные службы продолжают устанавливать личность погибшего.