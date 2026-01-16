ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января, 10:42

ВСУ повредили ТЭС и подстанцию в Брянской области, часть районов обесточена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ugis Riba

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ugis Riba

ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области. В результате ударов часть жителей осталась без электроснабжения и тепла. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Ситуация находится под контролем», — написал он.

Ночью ВСУ применили реактивные системы залпового огня. В результате атаки были повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. Из-за этого часть жителей затронутых районов осталась без света и тепла. На места происшествий оперативно выдвинулись экстренные и специальные службы, которые занимаются устранением последствий. Власти принимают все необходимые меры для оказания помощи населению.

Появилось видео уничтожения установки HIMARS ВСУ, бившей по Брянской области
Появилось видео уничтожения установки HIMARS ВСУ, бившей по Брянской области

Ранее сообщалось, что ночью в Брянской области была отражена комбинированная атака. Подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили шесть беспилотников самолётного типа и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Пострадавших нет. В результате отражения атаки были зафиксированы повреждения остекления многоквартирного дома, а также фасада и кровли административного здания в Брянском районе.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar