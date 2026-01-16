ВСУ повредили ТЭС и подстанцию в Брянской области, часть районов обесточена

ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области. В результате ударов часть жителей осталась без электроснабжения и тепла. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Ситуация находится под контролем», — написал он.

Ночью ВСУ применили реактивные системы залпового огня. В результате атаки были повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. Из-за этого часть жителей затронутых районов осталась без света и тепла. На места происшествий оперативно выдвинулись экстренные и специальные службы, которые занимаются устранением последствий. Власти принимают все необходимые меры для оказания помощи населению.

Ранее сообщалось, что ночью в Брянской области была отражена комбинированная атака. Подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили шесть беспилотников самолётного типа и две управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Пострадавших нет. В результате отражения атаки были зафиксированы повреждения остекления многоквартирного дома, а также фасада и кровли административного здания в Брянском районе.