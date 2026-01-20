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Опубликовано 20 января, 15:31

Мирный житель погиб при ударе БПЛА ВСУ по Шебекино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krzysztof Smejlis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krzysztof Smejlis

В городе Шебекино Белгородской области при целенаправленном ударе вражеского дрона погиб один мирный житель. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Снова приходится сообщать тяжёлые новости… В городе Шебекино от очередного целенаправленного удара вражеского дрона, предварительно, погиб один мирный житель», — написал Гладков.

Автомобиль жертвы полностью сгорел. Оперативные службы продолжают работу по установлению личности погибшего.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины атаковали школу «Скифия» в Каменке-Днепровской области. В здании в этот момент находились дети и педагоги — 15 ребят и 10 сотрудников. К счастью, никто не пострадал. Повреждены автомобиль и остекление.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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