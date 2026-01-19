ПВО России сбила 16 дронов ВСУ в небе над Белгородской и Курской областями

Российская система ПВО ликвидировала сегодня за четыре часа 16 украинских беспилотников. Часть из них была сбита в Белгородской области, остальные — в Курской. Информацией делится Минобороны РФ.

«В период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 13 БПЛА – над территорией Белгородской области, 3 БПЛА – над территорией Курской области», — сказано в тексте.

Также сообщалось, что в ночь на 19 января расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью. 29 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, 25 — над Воронежской областью. По три беспилотника уничтожили над Брянской и Тамбовской областями. Ещё один дрон перехватили над Курской областью.