Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работают значительно эффективнее украинских, что позволяет оружию ВС РФ уверенно достигать целей и уничтожать ключевые объекты ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, даже современные западные комплексы ПВО, сконцентрированные под Киевом, не обеспечивают такой защиты, как российские системы. Эксперт подчеркнул, что зона спецоперации стала полигоном для испытаний западного вооружения: поставляемые Украине образцы тестируются в бою, а затем дорабатываются. Однако Россия не стоит на месте — активно модернизирует как технику, так и боеприпасы.

«Например, у нас есть образцы, которые летят ещё дальше, чем уже применяющиеся. Это уже может быть даже не бомба, а может быть гибрид ракеты и бомбы», — отметил Дандыкин, намекая на новые типы высокоточного оружия.

А ранее Life.ru писал, что эффективность украинской ПВО обрушилась вдвое в начале 2026 года. По подсчётам аналитиков издания Kyiv Independent, показатель сбития упал с прежних 60% до 36%.