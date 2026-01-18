ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 января, 09:43

Силы ПВО России сбили 9 снарядов HIMARS и 220 дронов ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за последние сутки более 200 воздушных целей, включая высокоточное оружие. Как заявили в Министерстве обороны РФ, войска успешно перехватили значительное количество атакующих средств.

За указанный период средствами ПВО были сбиты 6 управляемых авиационных бомб, а также 9 реактивных снарядов от американских систем залпового огня HIMARS. Помимо этого, российскими военными нейтрализовано 220 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

ВС РФ начали использовать FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита»
ВС РФ начали использовать FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита»

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки поразили широкий спектр объектов инфраструктуры, связанной с обеспечением украинских вооружённых формирований. Удары были комплексными и нанесены по целям в 149 различных районах. Поражены были предприятия, занимающиеся сборкой беспилотников дальнего радиуса действия, а также объекты энергетического и транспортного комплексов, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, целями стали места временного размещения как украинских подразделений, так и иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar