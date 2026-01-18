За указанный период средствами ПВО были сбиты 6 управляемых авиационных бомб, а также 9 реактивных снарядов от американских систем залпового огня HIMARS. Помимо этого, российскими военными нейтрализовано 220 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки поразили широкий спектр объектов инфраструктуры, связанной с обеспечением украинских вооружённых формирований. Удары были комплексными и нанесены по целям в 149 различных районах. Поражены были предприятия, занимающиеся сборкой беспилотников дальнего радиуса действия, а также объекты энергетического и транспортного комплексов, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, целями стали места временного размещения как украинских подразделений, так и иностранных наёмников.