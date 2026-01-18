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Опубликовано 18 января, 09:31

Российские войска нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по инфраструктуре, поддерживающей ВСУ. Целями стали заводы по производству беспилотников, объекты энергетики и транспорта, а также места размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Нанесено поражение предприятиям по сборке БПЛА дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

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Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по аэродрому в городе Конотоп на Сумщине. Этот объект активно применялся для запуска беспилотных летательных аппаратов с реактивными двигателями в направлении Курской и Брянской областей.

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Наталья Демьянова
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