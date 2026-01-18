Российские силовые структуры сообщили о переброске иностранных наёмников на Харьковское направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, командование Вооружённых сил Украины для удержания позиций в районе населённых пунктов Хатнее и Меловое усиливает подразделения первой отдельной бригады территориальной обороны и других соединений иностранными наёмниками из Колумбии. Указывается, что эти подразделения ранее были расформированы.

Также сообщается, что украинское командование рассматривает вопрос о ликвидации иностранных легионов в составе сухопутных войск из-за высоких потерь, переводя их военнослужащих в группы штурмовиков. В Минобороны России неоднократно заявляли о присутствии в рядах ВСУ наёмников из различных стран и отмечали, что российские военные продолжают их планомерное уничтожение.

Ранее военнопленный оператор противотанкового ракетного комплекса 5-го погранотряда ВСУ рассказал, что на Сумском направлении в рядах украинских Вооружённых сил замечены женщины-наёмницы из Колумбии. Он сообщил, что эти иностранки находились на передовой в составе 117-й бригады. Пленный также отметил, что отношение командования к колумбийским наёмницам было более благосклонным, чем к украинским военнослужащим.