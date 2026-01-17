ВС РФ начали использовать FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита»

Российские военнослужащие начали использовать FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита», рассказал журналистам инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин, выполняющий задачи на Запорожском направлении.

Боец назвал разработанный в Москве «Бумеранг» самым эффективным дроном по вылетов и пораженных целей. Многоцелевой беспилотник применяется не только по целям, но и для доставки провизии и боеприпасов, дистанционного минирования, а также «может стать нештатным агитатором и летающим замполитом» для воздействия на моральный дух ВСУ. Один из таких случаев произошёл, когда нужно было выбить большой опорник противника.

«Личного состава [ВСУ] примерно 20 человек. Мы решили подорвать моральный дух противника. Сперва были сброшены листовки «Бумерангами», чтобы противник почитал, на какие частоты нужно выходить, чтобы сдаться... Был отправлен дрон «Бумеранг» с динамиком, работающим от отдельного аккумулятора — то есть, придумали систему. Дрон подлетел, была нажата кнопка на пульте, динамик включился. Были призывы о сдаче противника, чтобы он оставил этот опорник и сдавался», — рассказал боец.

Однако противник и в этот раз не пожелал сдаваться. Российские бойцы уничтожили опорный пункт.

Ранее российский сержант Дмитрий Абрамов сбил два украинских дрона, атаковавших раненых бойцов ВС РФ. Он действовал в составе такелажно-эвакуационной группы.