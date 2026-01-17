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Опубликовано 17 января, 05:45

ВС РФ начали использовать FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские военнослужащие начали использовать FPV-дрон «Бумеранг» в качестве «летающего замполита», рассказал журналистам инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин, выполняющий задачи на Запорожском направлении.

Боец назвал разработанный в Москве «Бумеранг» самым эффективным дроном по вылетов и пораженных целей. Многоцелевой беспилотник применяется не только по целям, но и для доставки провизии и боеприпасов, дистанционного минирования, а также «может стать нештатным агитатором и летающим замполитом» для воздействия на моральный дух ВСУ. Один из таких случаев произошёл, когда нужно было выбить большой опорник противника.

«Личного состава [ВСУ] примерно 20 человек. Мы решили подорвать моральный дух противника. Сперва были сброшены листовки «Бумерангами», чтобы противник почитал, на какие частоты нужно выходить, чтобы сдаться... Был отправлен дрон «Бумеранг» с динамиком, работающим от отдельного аккумулятора — то есть, придумали систему. Дрон подлетел, была нажата кнопка на пульте, динамик включился. Были призывы о сдаче противника, чтобы он оставил этот опорник и сдавался», — рассказал боец.

Однако противник и в этот раз не пожелал сдаваться. Российские бойцы уничтожили опорный пункт.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами РФ
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Ранее российский сержант Дмитрий Абрамов сбил два украинских дрона, атаковавших раненых бойцов ВС РФ. Он действовал в составе такелажно-эвакуационной группы.

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Матвей Константинов
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