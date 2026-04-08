«Купол» от дронов: Как мобильные РЛС и зенитные БПЛА «Молния» защищают небо России

Российские военные начали осваивать недорогой метод противодействия беспилотникам самолётного типа, совершающим налёты на территорию страны. Как рассказали источники газеты «Известия», для этого сформированы специальные подразделения.

Они способны оперативно перекрывать маршруты возможных воздушных атак. Каждая группа состоит из двух частей: одна управляет мобильными радиолокационными станциями для обнаружения целей, вторая — расчёты с дронами «Молния-ПВО».

«Станции обнаружения расширят зону обзора и дальность применения», — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Мобильность РЛС позволяет быстро менять позиции и гибко реагировать на возникающие угрозы. Ключевое преимущество «Молний» — экономическая эффективность. Стоимость таких перехватчиков значительно ниже классических зенитных ракет, что сокращает расходы на уничтожение вражеских БПЛА.

А ранее Life.ru сообщал, что робот-вездеход «Омич» начали поставлять в российские войска для применения на СВО. В движение «Омич» приводится электродвигателем, обеспечивающим низкий уровень шума. Скорость НРТК в экономичном режиме составляет около 18 км/ч.