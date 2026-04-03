Ювелирная точность: Как грозные «Молнии» помогают пехоте расширять буферную зону на Харьковщине

Чтобы гарантированно догонять крылатые разведывательные и ударные дроны ВСУ, российские бойцы используют БПЛА с боевой частью весом менее килограмма. Чем меньше нагрузка, тем экономнее расход батареи, а значит, можно поражать цели на большом расстоянии.

Пока расчёты FPV разбираются с врагом в небе, операторы ударных беспилотников «Молния» работают по наземным целям. Благодаря собственной легкости аппарат несёт около 8 кг взрывчатки и достает до цели за 40 километров. Главное — грамотно уходить от средств радиоэлектронной борьбы противника.

Несмотря на внушительные габариты, «Молния» часто действует с ювелирной точностью. Её возможности во многом зависят от оператора и наводчика, который курирует полёт, сообщает телеканал «Звезда».

Постоянная работа в воздухе помогает пехоте группировки «Север» расширять буферную зону и двигаться вглубь Харьковской области. Штурмовики идут вперёд на Липовском и Великобурлукском направлениях, а операторы БПЛА лишают врага контроля в небе, нарушают его логистику и уничтожают опорные пункты. Темпы увеличения зоны контроля российской армии — наглядный результат.

А ранее Life.ru рассказывал, что российские войска начали применять новую тактику ударов дронами по укрепам ВСУ. Тяжёлый дрон ВС РФ проламывает каркас здания, а лёгкие FPV-дроны ликвидируют личный состав и боеприпасы врага.