Российский ударный беспилотник-камикадзе «Молния-2», оборудованный терминалом спутниковой связи Starlink, был зафиксирован в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», на опубликованном снимке видна антенна устройства, закреплённая на корпусе дрона самолётного типа.

Оснащение терминалом Starlink позволяет обеспечивать стабильную и непрерывную связь с аппаратом на всём протяжении его полёта до цели. В канале отмечают, что использование подобного оборудования на российских беспилотниках становится системной практикой. Ранее терминалы встречались преимущественно на возвращаемых разведывательных БПЛА, однако теперь ими начали оснащать и одноразовые ударные дроны, что свидетельствует о переходе к серийному применению данной технологии.

«Молния-2» представляет собой двухдвигательный беспилотный комплекс катапультного запуска с размахом крыла 1,5 метра. Он способен нести до шести килограммов полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 60 километров. Как утверждается в сообщении, противник фиксирует такие оснащённые Starlink аппараты со стороны ВС РФ уже на ежедневной основе.

Ранее сообщалось, что российская низкоорбитальная система «Рассвет» может стать конкурентом американскому Starlink, превзойдя его по возможностям. Несмотря на активное использование украинскими вооружёнными силами спутников Starlink в целях обеспечения связи, что порождает определённые операционные сложности, российские эксперты выражают твёрдую уверенность в способности Российской Федерации создать превосходящую технологическую систему, опираясь на накопленный опыт в данной области.