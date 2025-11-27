«Сделаем лучше, чем у Маска»: Военный эксперт заявил, что спутниковая сеть «Рассвет» может превзойти Starlink
Российская спутниковая система «Рассвет», работающая на низкой орбите, имеет потенциал превзойти американский проект Starlink, созданный Илоном Маском. Данное заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru.
Несмотря на то что украинская армия активно использует спутники Starlink для связи, что создаёт определённые проблемы, эксперт уверен в способности России создать превосходящую систему. Он напомнил о богатом опыте страны в этой сфере, включая помощь Великобритании в разработке спутников и успешные коммерческие проекты, реализованные до начала СВО. В качестве подтверждения технологического потенциала России была приведена разработка ГЛОНАСС, глобальной навигационной системы, используемой как в гражданских, так и в военных целях.
В общем-то, сейчас немного стран, которые имеют группировку для спутников связи на таких орбитах. Мы пользуемся интернетом и так далее. Поэтому это будет тоже сделано. Поэтому я думаю, что это уже очевидность, доказано, что связь — это не в бою, не случайно говорят, а на войне. Потому что без связи как? Главное, чтобы она ещё и защищённой была от солдат, и в мирной жизни тоже, страна у нас огромная, большая.
Дандыкин сделал акцент на международном сотрудничестве, упомянув дружественные страны, не присоединившиеся к санкциям против России. Он особо отметил Китай как союзника с огромными возможностями. В завершение эксперт выразил уверенность, что российские системы окажутся эффективнее решений Маска.
Напомним, что Россия рассматривает возможность предоставления странам-союзникам доступа к новой низкоорбитальной спутниковой системе «Рассвет». По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, проект является суверенным ответом американской системе Starlink. Его реализация позволит совершить качественный скачок в развитии связи на необъятных территориях страны, где сегодня сохраняются высокие издержки на доставку сигнала. В перспективе технология будет предоставлена ближайшим странам-союзницам.
