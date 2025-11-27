Россия и США
27 ноября, 12:53

«Сделаем лучше, чем у Маска»: Военный эксперт заявил, что спутниковая сеть «Рассвет» может превзойти Starlink

Военный эксперт заявил, что спутниковая сеть «Рассвет» может превзойти Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 3Dsculptor

Российская спутниковая система «Рассвет», работающая на низкой орбите, имеет потенциал превзойти американский проект Starlink, созданный Илоном Маском. Данное заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru.

Несмотря на то что украинская армия активно использует спутники Starlink для связи, что создаёт определённые проблемы, эксперт уверен в способности России создать превосходящую систему. Он напомнил о богатом опыте страны в этой сфере, включая помощь Великобритании в разработке спутников и успешные коммерческие проекты, реализованные до начала СВО. В качестве подтверждения технологического потенциала России была приведена разработка ГЛОНАСС, глобальной навигационной системы, используемой как в гражданских, так и в военных целях.

Василий Дандыкин

Военный эксперт

В общем-то, сейчас немного стран, которые имеют группировку для спутников связи на таких орбитах. Мы пользуемся интернетом и так далее. Поэтому это будет тоже сделано. Поэтому я думаю, что это уже очевидность, доказано, что связь — это не в бою, не случайно говорят, а на войне. Потому что без связи как? Главное, чтобы она ещё и защищённой была от солдат, и в мирной жизни тоже, страна у нас огромная, большая.
Дандыкин сделал акцент на международном сотрудничестве, упомянув дружественные страны, не присоединившиеся к санкциям против России. Он особо отметил Китай как союзника с огромными возможностями. В завершение эксперт выразил уверенность, что российские системы окажутся эффективнее решений Маска.
Напомним, что Россия рассматривает возможность предоставления странам-союзникам доступа к новой низкоорбитальной спутниковой системе «Рассвет». По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, проект является суверенным ответом американской системе Starlink. Его реализация позволит совершить качественный скачок в развитии связи на необъятных территориях страны, где сегодня сохраняются высокие издержки на доставку сигнала. В перспективе технология будет предоставлена ближайшим странам-союзницам.

Ольга Годуненко
