27 ноября, 06:22

В Госдуме назвали систему «Рассвет» суверенным ответом Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jacques Dayan

Россия может предоставить своим союзникам доступ к новой низкоорбитальной спутниковой системе «Рассвет». Об этом ТАСС заявил депутат Сергей Боярский, назвав проект суверенным ответом американскому Starlink.

Глава Комитета ГД по инфорполитике убеждён, что ближайшие страны-союзницы получат российские технологии. Однако первоочередная задача — запустить проект внутри РФ, сделав его доступным по цене для конечного потребителя. Боярский отметил, что «Рассвет» станет качественным скачком для связи на необъятных просторах страны, где сегодня высоки издержки на доставку сигнала.

Коммерческий запуск сервиса от «Бюро 1440» запланирован на 2027 год. К тому времени на орбите должно быть развёрнуто более 250 спутников, которые обеспечат широкополосный интернет в любой точке Земли, включая самолёты и поезда.

