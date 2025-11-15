Страна ЕС сообщила о выделении Украине 3,5 млн евро на Starlink

Эстония выделит 3,5 миллиона евро на приобретение систем спутниковой связи Starlink для Украины в рамках ИТ-коалиции под совместным руководством Таллина и Люксембурга. Данную информацию передаёт Минобороны прибалтийской республики, сославшись на официальное заявление главы военного ведомства Ханно Певкура.

«Эстония решила выделить 3,5 миллиона евро на закупку систем связи Starlink для Украины в рамках ИТ-коалиции, возглавляемой Эстонией и Люксембургом, с целью улучшения ИТ-возможностей Украины и поддержки её усилий (в конфликте)», — говорится в сообщении.

Финансирование будет осуществлено из запланированного пакета помощи Украине на 2025 год, при этом министр обороны подчеркнул, что поставки инициированы в ответ на официальный запрос Киева о поддержке в области спутниковой связи. Певкур охарактеризовал предоставляемое оборудование как чрезвычайно важное, способное оказать непосредственное влияние на ситуацию на поле боя. Он также отметил возросшую потребность в надёжных каналах связи в связи с планами Украины по расширению применения беспилотных подразделений.

Ранее стало известно, что Норвегия изучает возможность предоставления Украине военного кредита на сумму свыше 100 миллиардов евро. Обеспечение долга планируется осуществить за счёт средств Национального фонда благосостояния страны, общий размер которого достигает 1,7 триллиона евро.