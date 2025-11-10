Россия и США
10 ноября, 18:47

В Словакии прекратили расследование передачи Киеву истребителей МиГ-29

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krisy

Словацкая прокуратура закрыла уголовное дело о законности передачи Украине истребителей МиГ-29 и зенитного ракетного комплекса «Куб». Как сообщает издание Aktuality, следствие не обнаружило в действиях предыдущего правительства состава преступления.

«Специальная группа Darca («Даритель». — Прим. Life.ru), созданная министром внутренних дел Матушем Шутай-Эштоком, уже не расследует передачу истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ Украине, которую длительное время критикуют представители правительства Роберта Фицо», — сказано в публикации.

В прокуратуре пояснили, что в ходе следственных мероприятий не было установлено факта причинения ущерба Словакии при передаче вооружения Киеву. Также следствие не нашло доказательств того, что члены прежнего кабинета министров превысили свои должностные полномочия в этом процессе.

Ранее Евросоюз утвердил выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Средства направят на поддержку макрофинансовой стабильности и функционирования системы государственного управления Украины. Решение принято после того, как Киев выполнил девять из десяти условий, необходимых для получения пятого транша.

