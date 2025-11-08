Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 ноября, 14:01

Фицо пообещал, что Словакия не будет участвовать в конфискации активов России

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Роберт Фицо. Обложка © Life.ru

Словакия не поддержит идею ЕС использовать замороженные активы России для финансирования военных расходов на Украине. Об этом в эфире программы «Субботние диалоги» заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине», — сказал он.

Также Фицо подчеркнул, что пока находится в руководстве страны использование российских активов не произойдёт.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не будет подписывать соглашения или гарантии, связанные с финансированием Вооружённых сил Украины. Он уточнил, что для обсуждения этого вопроса будет созвано отдельное заседание парламента. Фицо подчеркнул, что Словакия не намерена участвовать в финансировании военных расходов Украины на 2026–2027 годы и не предоставит никаких гарантий по этому поводу.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
