22 сентября, 23:47

США заключили контракт на поставку Starlink Украине на 8,2 млн долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Госдепартамент США подписал с компанией SpaceX контракт на сумму 8,2 миллиона долларов для поставки комплектов спутникового интернета Starlink на Украину. Информация размещена на официальном сайте Управления общими службами Соединённых Штатов.

Работы по контракту с идентификатором 19AQMM25F1270 будут выполняться на территории Украины. Дополнительно выделено 348,5 тысячи долларов на поставку оборудования в Вашингтон для нужд Госдепартамента. Срок действия соглашения — с 2 сентября 2025 года по 30 октября 2026 года. В документации не уточняется, предназначены ли комплекты для использования непосредственно в зоне боевых действий.

А ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что в ближайшее время в России будет представлен отечественный аналог системы спутниковой связи Starlink. Разработка предназначена для обеспечения высокоскоростного спутникового Интернета на территории РФ, включая удалённые и труднодоступные регионы.

Тимур Хингеев
