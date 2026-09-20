Охота на «Лютого»: Уникальный дрон «Лис-2» методично зачищает брянское приграничье

Более 200 украинских беспилотников были уничтожены над Брянской областью дронами-перехватчиками «Лис-2» за два месяца дежурства. Об этом сообщили в Минобороны России.

Самым результативным оказался один из массированных налётов, когда расчёту удалось перехватить сразу 17 воздушных целей. Начальник расчёта с позывным Чёрный рассказал, что среди уничтоженных аппаратов были ударные БПЛА с боевой нагрузкой до 120 килограммов.

Военнослужащий выполняет задачи по защите приграничья больше года. По его словам, часть беспилотников направляется на позиции российских расчётов, другие пытаются пройти дальше вглубь страны.

Среди применяемых противником аппаратов Чёрный назвал RAM X, «Булаву», «Лютый» и «Чайку». Для борьбы с ними подразделения используют мобильные огневые группы, средства ПВО и специализированные беспилотники-перехватчики.

Одним из таких аппаратов стал «Лис-2» — небольшой самолётный дрон, выполненный по схеме «летающее крыло». Его можно запускать с ровной поверхности без катапульты, а конструкция рассчитана на высокие перегрузки во время манёвров.

Для поражения воздушных целей перехватчик может использовать кинетический удар, таран или направленное осколочное воздействие. Вместе с «Лисом-2» российские подразделения применяют и другие специализированные аппараты, включая «Ёлку».

Ранее Life.ru рассказывал о дроне-перехватчике «Ёлка», который группировка «Север» применяет против ударных и разведывательных БПЛА. Аппарат используется в том числе для прикрытия логистических маршрутов, а расчёты работают круглосуточно. В сентябре в России также представили скоростной антидрон «Кречет», способный разгоняться до 450 км/ч. Кроме того, в Московском военном округе формируют специализированные подразделения FPV-перехватчиков для защиты объектов от беспилотных атак.