По оценке военного обозревателя Михаила Ходарёнка, Киев можно склонить к принятию условий Москвы массированными ударами реактивных дронов по украинскому оборонно-промышленному комплексу. Об этом полковник в отставке сказал «Газете.ru».

По его словам, многое решает скорость «Герань-4» и «Герань-5». Она слишком высока для малокалиберной зенитной артиллерии и зенитных пулемётных установок, поэтому поразить такие аппараты этим оружием сложно.

Зенитно-ракетные комплексы против них эксперт считает нецелесообразными. Критерий «эффективность-стоимость» не в пользу такого решения: ракета дороже самого беспилотника.

«Это действительно без всякого преувеличения новая страница ведения вооружённой борьбы», — сказал Ходарёнок.

Но эффект, по его словам, зависит от масштаба и объёма. Если атаки будут нарастать, станут массированными и будут направлены в болевые точки экономики, ОПК, коммуникаций и энергетики, то можно склонить украинское военно-политическое руководство к принятию российских условий.

А ранее в МИД РФ озвучили условие завершения СВО. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, речь идёт прежде всего об устранении причин, которые Москва считает первопричинами данного кризиса. В их числе — расширение военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.