Лавров объявил условие завершения СВО

Урегулирование конфликта на Украине должно предполагать выполнение задач, которые Россия ставила в начале специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. По словам министра, речь идёт прежде всего об устранении причин, которые Москва считает первопричинами данного кризиса.

«Для нас урегулирование этой всей ситуации на Украине предполагает выполнение тех задач, которые были поставлены в начале СВО и которые нацелены на устранение первопричин кризиса», — сказал Лавров.

В числе таких причин глава российского внешнеполитического ведомства назвал расширение военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, а также ситуацию с русским языком, образованием, СМИ и культурой на Украине.

Ранее Life.ru писал, что Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом. Министр подчеркнул, что для возвращения к диалогу необходима готовность украинской стороны. Россия от переговорного процесса не отказывалась и считает, что у Москвы есть что сказать Киеву.