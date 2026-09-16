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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 16 сентября, 11:27

Лавров объявил условие завершения СВО

Лавров назвал выполнение задач СВО условием урегулирования конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Урегулирование конфликта на Украине должно предполагать выполнение задач, которые Россия ставила в начале специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. По словам министра, речь идёт прежде всего об устранении причин, которые Москва считает первопричинами данного кризиса.

«Для нас урегулирование этой всей ситуации на Украине предполагает выполнение тех задач, которые были поставлены в начале СВО и которые нацелены на устранение первопричин кризиса», — сказал Лавров.

В числе таких причин глава российского внешнеполитического ведомства назвал расширение военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, а также ситуацию с русским языком, образованием, СМИ и культурой на Украине.

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Ранее Life.ru писал, что Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом. Министр подчеркнул, что для возвращения к диалогу необходима готовность украинской стороны. Россия от переговорного процесса не отказывалась и считает, что у Москвы есть что сказать Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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