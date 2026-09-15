Россия не имеет права забывать, что на противоположной стороне украинского конфликта находится абсолютно преступный режим, который Европа хочет увековечить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

Министр обратил внимание на заявления европейских политиков о необходимости поддерживать Киев даже ценой снижения уровня жизни собственных граждан. По его словам, такую позицию в ЕС объясняют защитой европейских ценностей.

«Европейские ценности — это русофобия, запрет русского языка, поощрение нацизма, аплодисменты Зеленскому, когда он преклоняет колени перед прахом нацистских преступников, когда этот прах перевезли для торжественного перезахоронения в каком-то пантеоне героев, который создается на священной земле Киево-Печерской лавры — это европейские ценности?» — сказал Лавров.

Глава МИД заявил, что происходящее, по его мнению, уже не оставляет оснований говорить лишь о подозрениях относительно распространения нацизма в Европе. Лавров добавил, что при обсуждении украинского конфликта важно учитывать его первопричины.

«Поэтому понимание первопричин важно, но и забывать о том, что на той стороне абсолютно преступный режим, мы тоже не имеем права», — заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лавров заявил о распространении «метастазов нацизма» по Европе. Тогда глава МИД отметил, что наиболее концентрированно, по его оценке, эта идеология проявляется на Украине. До этого министр также неоднократно критиковал политику Евросоюза в отношении русского языка и Украины.