Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «метастазы нацизма» распространяются по Европе, а наиболее концентрированно проявляются на Украине.

«Наши великие предки победили нацизм, но его метастазы сейчас распространяются по всей Европе, и на Украине — в концентрированном виде», — сказал глава МИД РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером» и заявил, что нынешняя политика ЕС ведёт Европу обратно к нацизму. Тогда министр связал свою оценку с ограничениями русского языка, давлением на каноническую УПЦ и политикой Брюсселя в отношении Украины.