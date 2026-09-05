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Регион
Опубликовано 5 сентября, 14:17

Лавров заявил, что «метастазы нацизма» расползаются по Европе

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «метастазы нацизма» распространяются по Европе, а наиболее концентрированно проявляются на Украине.

«Наши великие предки победили нацизм, но его метастазы сейчас распространяются по всей Европе, и на Украине — в концентрированном виде», — сказал глава МИД РФ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером» и заявил, что нынешняя политика ЕС ведёт Европу обратно к нацизму. Тогда министр связал свою оценку с ограничениями русского языка, давлением на каноническую УПЦ и политикой Брюсселя в отношении Украины.

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Александра Мышляева
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