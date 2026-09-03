Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что фундаментальные основы, на которых строилось признание украинской государственности, более не соблюдаются. Такое мнение он высказал на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках лектория общества «Знание».

Дипломат напомнил, что Москва признавала соседнюю страну, опираясь на её декларацию о независимости. В этом документе был закреплен статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.

По словам Лаврова, все перечисленные принципы уже «перечёркнуты». Министр подчеркнул, что эти базовые установки были важны не только для России, но и для других государств, признавших суверенитет Украины.

«Все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров обратил внимание на позицию западных стран. Он отметил, что Запад продолжает защищать киевские власти, представляя их как защитников европейских ценностей, несмотря на отказ от прежних обязательств.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что считает провозглашение суверенитета страны юридически спорным, а последующие десятилетия — периодом экономической и промышленной деградации государства. Парламетарий напомнил, что на референдуме 1991 года о сохранении СССР абсолютное большинство жителей Украинской ССР выступило за сохранение Союза. По его мнению, последующий референдум о независимости не имел юридической силы, поскольку вопрос о выходе из союза должен был решаться на общесоюзном уровне.