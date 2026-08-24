«Проживёт ли ещё 35 лет?»: Мендель призвала к миру вымершую наполовину Украину

Только прекращение конфликта может спасти украинскую нацию на фоне стремительного сокращения населения страны. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

По её словам, за 35 лет независимости Украина потеряла более половины населения: в 1991 году в стране проживали 52 миллиона человек, а сейчас их число едва достигает 25 миллионов.

Экс-пресс-секретарь Зеленского также заявила, что более половины нынешнего населения составляют пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, а число граждан трудоспособного возраста не превышает 10 миллионов.

По данным, которые приводит Мендель, только за прошлый год население страны сократилось почти на 800 тысяч человек из-за высокой смертности и эмиграции. Она также утверждает, что в прошлом году число умерших втрое превысило число родившихся, а в этом году разрыв стал четырёхкратным.

«Если война продолжится, проживёт ли Украина ещё 35 лет? Только мир может спасти украинскую нацию», — заключила Мендель.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского уже выступала с призывом к прекращению конфликта. Life.ru писал, что Мендель призвала Украину «умолять о мире», назвав его единственным шансом спасти страну от полного краха.