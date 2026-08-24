«Сдвиг по фазе»: Профайлер ужаснулся, разобрав мимику Зеленского в обращении ко Дню независимости

В обращении Владимира Зеленского ко Дню независимости Украины почти не заметно невербальных сигналов, которые указывали бы на внутреннее несогласие с произносимыми словами. Наиболее примечательно именно то, насколько убеждённо украинский политик транслирует собственную картину происходящего. Об этом в беседе с Life.ru рассказал профайлер Илья Анищенко.

На видео, где Зеленский поздравляет украинцев с Днём независимости — первое, что меня, с одной стороны, даже пугает — человек откровенно верит в то, что он говорит. В той картинке, которую он рисует, нет каких-то неконгруэнтных сигналов того, чтобы он в это не верил. Он продолжает верить в то, что говорит, и это страшно. Заканчивать войну или сдаваться он явно не собирается Илья Анищенко Профайлер

По мнению Анищенко, с одной стороны, такая убеждённость может восприниматься как плюс для Украины. С другой — он не видит в поведении Зеленского признаков полноценной оценки существующих рисков. Неизвестно, как именно устроена картина мира украинского политика, однако по выступлению создаётся впечатление, что он продолжает верить в свою победу.

Некоторые эпизоды речи, по наблюдению специалиста, всё же выдают определённую неуверенность. Но ощущения, будто Зеленский совершенно не верит в произносимое, у профайлера не возникло. Напротив, он описал его позицию как практически фанатичную уверенность в собственной правоте и конечной победе.

Разбирать подобные выступления профайлеру было непросто ещё по одной причине: Зеленский читает подготовленный текст, запись сделана с использованием хромакея, а сам материал он отрабатывает профессионально.

Анищенко напомнил об актёрском прошлом Зеленского и отметил, что умение работать перед камерой у него развито давно. Именно поэтому отделить естественную реакцию от исполнения заранее подготовленной роли значительно сложнее.

При этом эксперт допустил, что за подобной уверенностью могут скрываться и определённые планы Киева в отношении России, в том числе на период российских выборов. По его оценке, в логике Зеленского цена происходящего может отходить на второй план, если атаки позволяют наносить ущерб российской инфраструктуре — например, складам или другим объектам.

«Ему вообще всё равно на реальную цену, которую он платит, главное — чтобы наши склады горели. В этом плане у него есть психологическая основа для подобных заявлений», — сказал собеседник.

У профайлера нашлось и другое объяснение: Зеленский мог создать для себя иллюзию, в которую вынужден верить, поскольку альтернатива означала бы необходимость признать крайне неприятную для себя реальность.

Анищенко допустил, что украинского политика могут сознательно держать в своеобразной «тёплой ванне», не предоставляя полной информации о положении дел. В результате, по его оценке, Зеленский может действительно искренне верить в собственные заявления, поскольку существует внутри иной информационной картины.

«Это уже своего рода сдвиг по фазе, потому что пять стадий принятия он не проходит. Он фанатически верит в то, что победил и что Украина уже побеждает, подкрепляя это для себя фактами: вот склады горят, вот дроны летят, НПЗ горят, вы в очереди стоите и так далее», — сказал специалист.

Для нарцисса и его психотипа это нормальная ситуация — продолжать не верить в ужасную правду о том, что он может проиграть. Мы не знаем, в каком информационном поле Зеленский находится, однако создано оно, скорее всего, искусственно. В такой ситуации, считает Анищенко, западные союзники могут использовать убеждённость главы киевского режима в собственных целях, поскольку тот продолжает «отрабатывать ставку», сделанную на него.

На фоне последних событий Зеленский, по мнению профайлера, старается сохранять привычную роль и демонстрировать, что всё ещё способен влиять на происходящее. Анищенко условно передал эту позицию словами: «Видите, я могу записывать видео, я классный». Эксперт считает, что лично для Зеленского цена признания поражения сейчас чрезвычайно высока.

Одновременно эксперт уверен, что западные спонсоры уже начинают постепенно дистанцироваться от Зеленского и формировать так называемые «картонные майданы». Несмотря на это, с учётом сложившейся ситуации тот, по мнению Анищенко, держится перед камерой очень уверенно.

Именно поэтому эксперт практически не увидел в записи явных признаков сомнений или лжи. Дополнительную сложность создаёт формат выступления: Зеленский читает подготовленный текст с телесуфлёра, входит в привычный образ и профессионально работает перед камерой.

«С учётом того, что он это всё читает, входит в образ и в роль, у него перед глазами бежит телетекст, и тяжело на чём-либо его поймать в такие моменты», — заключил собеседник.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление по случаю 35-летия провозглашения независимости Украины. Рассуждая об отношениях между народами двух стран, политик заявил, что русские и украинцы — это «незнакомцы», поскольку у людей в его стране якобы есть какие-то особенные черты характера, коих нет у россиян.