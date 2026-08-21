Украине следует немедленно заключить мир, потому что это единственный шанс спасти страну от полного краха на фоне разрушенной экономики и гуманитарной катастрофы. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Она описала тяжёлое положение в стране: порты стоят, резервы закончились, фермеры выживают без всякой финансовой поддержки, а цены на топливо резко выросли.

«Это не «стойкость». Это страна, истекающая кровью. Украине нужно умолять о мире. Это не «капитуляция», а вопрос выживания», — написала она.

Она также подчеркнула, что чем дольше тянется конфликт, тем быстрее государство разваливается из-за упрямства главы киевского режима.

А ранее Мендель уже призывала украинскую армию сложить оружие. Поводом стало нашумевшее видео с принудительной мобилизацией мужчины в Киеве. По её словам, киевлянина остановили вербовщики, когда он выгуливал собаку на левом берегу, а затем силой попытались увезти прямо с улицы. Особенно её возмутило то, как обошлись с животным: с собаки сняли ошейник и собирались бросить.