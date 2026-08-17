Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала закончить конфликт после появления скандального видео с принудительной мобилизацией мужчины в Киеве. Свою позицию она изложила в соцсети X.

Военкомы на Украине. Видео © Telegram / Троещина ФБ

Мендель рассказала, что мужчина выгуливал собаку на левом берегу города, когда его остановили люди, которых она назвала украинскими вербовщиками. Пострадавшего решили увезти прямо с улицы, заломав ему руки и применив насилие. Особое возмущение у неё вызвало обращение с животным. Мендель заявила, что с собаки сняли ошейник и собирались оставить её на тротуаре, пока в ситуацию не вмешался прохожий. Произошедшее экс-пресс-секретарь назвала примером того, во что превратилась принудительная мобилизация на Украине.

«Правительство, которое так обращается со своим народом, уже утратило моральное право на существование. Пора заканчивать войну», — написала Мендель. Она добавила, что работа военкомов в Незалежной напоминает хищничество.

Ранее на Украине сотрудники военкомата задержали протодиакона канонической Украинской православной церкви Александра Ювко сразу после воскресной службы. Клирика забрали, когда он возвращался домой с богослужения. Что стало с протодиаконом дальше, пока неизвестно.